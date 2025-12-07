Fiorentina, Gudmundsson replica a Vanoli: "Non rifiuterò mai di prendere un rigore"

Situazione complicatissima in casa Fiorentina, tra l'ultimo posto in classifica con la miseria di 6 punti conquistati e un clima sempre più tesi sia tra i giocatori che tra la squadra e i tifosi. A mettere ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato il tecnico Paolo Vanoli, dopo la sconfitta di ieri a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Nel commentare ciò che è successo prima del rigore dell'illusorio vantaggio, firmato da Mandragora ma dopo una discussione con Kean e Ranieri, ha detto: "Gudmundsson non se l'è sentita di calciare il rigore, questo deve preoccupare la Fiorentina. Sei pagato per prenderti le responsabilità".

Quasi immediata la risposta del calciatore islandese, commentando così su Instagram un post di DAZN che riportata il virgolettato del tecnico viola: "Non ho mai e non rifiuterò mai di prendere un rigore, ho sempre tirato i rigori per il club senza problemi. Ieri un altro giocatore ha preso la palla e voleva prendere il rigore e io non sono quel tipo di persona che litiga con il mio compagno di squadra davanti allo stadio pieno".