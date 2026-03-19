Fiorentina, Harrison avverte: "Contro il Raków servirà massima concentrazione"

Nel prepartita tra Raków Czestochowa e Fiorentina, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League, il centrocampista viola Jack Harrison ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L’inglese ha analizzato lo stato d’animo della squadra dopo il successo in campionato e ha spiegato come il gruppo si stia preparando mentalmente e tatticamente per affrontare un impegno europeo insidioso.

Dopo la vittoria di Cremona c’è uno spirito diverso nello spogliatoio, un’atmosfera nuova?

"Sì, è stata una vittoria fondamentale per la posizione in cui ci troviamo in campionato, perché siamo in lotta per la salvezza. È stata una vittoria importante, ma cerchiamo sempre di preparare ogni partita nel migliore dei modi. Ora però quella gara fa parte del passato: il focus è su questa sera, con l’obiettivo di andare il più lontano possibile in questa competizione. L’affrontiamo con grande serietà, preparando ogni dettaglio con cura. Stasera è un’altra partita importante per noi. Quella di Cremona è acqua passata: è andata bene, ma stasera si riparte da zero, mettendo in campo tutto quello che abbiamo."

Quali errori non dovete ripetere rispetto al passato?

"Nell’ultima partita abbiamo avuto qualche difficoltà, quindi dovremo essere bravi a mettere in pratica ciò che abbiamo preparato in questi ultimi due giorni. Loro sono molto pericolosi nelle ripartenze, perciò bisognerà restare sempre concentrati e attenti in fase di non possesso. Dobbiamo cercare di segnare uno o due gol per giocare poi il resto della partita con maggiore tranquillità"