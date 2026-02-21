Fiorentina con tanti giovani e italiani, Ferrari: "E' quello che ha sempre voluto Commisso"

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha commentato ai taccuini dell'edizione odierna del Corriere dello Sport il fatto che con la maglia viola ci siano tanti giocatori giovani e italiani, focus effettuato proprio dallo stesso quotidiano:

"Come Società siamo davvero orgogliosi di poter rappresentare in maniera così forte l’italianità. Crediamo che lo spirito di appartenenza sia fondamentale in una squadra ed è quello che la Famiglia Commisso, il Presidente Rocco in prima persona insieme a sua moglie Catherine, ha sempre voluto, con suo figlio Giuseppe che sta portando avanti questi valori. Una squadra che si riconoscesse in una Città e che avesse un forte legame con l’Italia, anche per questo è nato il Rocco B. Commisso Viola Park, per permettere a tanti ragazzi di crescere con uno scopo comune ed un legame che li unisse".