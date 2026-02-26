Fiorentina, Dodò: "Non possiamo sottovalutare nessuno, possiamo fare grandi cose"

L'esterno della Fiorentina Dodò ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Conference League contro lo Jagiellonia.

Sei uno dei giocatori con più esperienza: cosa hai detto alla squadra per tenere alta la concentrazione?

"Non possiamo sottovalutare nessuna squadra, sappiamo quanto sia difficile giocare la conference. Ho detto loro di continuare quanto fatto all'andata, fare un bel lavoro di squadra e vincere".

Sta tornando il vero Dodò?

"L'inizio è stato difficile per tutti, io in primis perché ho bisogno di stare bene fisicamente. In questi mesi che siamo vicini a Vanoli, lui ha spinto tanto sul lato fisico e siamo arrivati a un livello che si sta vedendo adesso".

E' arrivata la svolta?

"Il mister dice sempre che vincere aiuta a vincere. Era troppo importante fare 2 vittorie di fila in campionato, a Como è stata importantissima. In questo finale di stagione possiamo fare grandi cose".