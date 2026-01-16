Fiorentina, il tabellone della Conference: i viola dallo stesso lato del Crystal Palace
E' andato in scena in questi minuti, a Nyon, il sorteggio per il playoff di Conference League. Alla Fiorentina, arrivata al quindicesimo posto della fase di campionati, sono toccati i polacchi dello Jagiellonia Białystok, con l'andata che la formazione allenata da Paolo Vanoli giocherà il 19 febbraio in trasferta e il ritorno, una settimana dopo, al Franchi.
I viola, inoltre, sono stati sorteggiati nel così detto 'percorso argento' e ai quarti di finale potrebbero incontrare, qualora le due formazioni ci arrivassero, gli inglesi del Crystal Palace. Agli ottavi, invece, per i viola ci sarà una tra i francesi dello Strasburgo e i polacchi del Raków Częstochowa.
Questi gli accoppiamenti del playoff
Percorso argento
Kups Kuopio - Lech Poznan
Noah - AZ Alkmaar
Zrinjski - Crystal Palace
Jagiellonia - Fiorentina
Percorso verde
Shkendija - Samsunspor
Drita - Celje
Sigma Olomous - Losanna
Omonia Nicosia - Rijeka
