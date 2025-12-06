Fiorentina in caduta libera: -25 punti rispetto alla scorsa stagione. È record negativo in A

Dopo il ko patito contro il Sassuolo, la situazione in casa Fiorentina assume contorni sempre più allarmanti se letta attraverso i numeri. Dopo 14 giornate di campionato, i viola hanno accumulato ben 25 punti in meno rispetto alla scorsa stagione nello stesso identico arco temporale: un crollo che, a livello statistico, rappresenta un vero caso rarissimo nella Serie A .

Per comprendere la portata del dato basta guardare ai precedenti: mai, nella storia recente del campionato, una squadra aveva fatto registrare un divario così ampio tra una stagione e quella successiva dopo 14 turni. Finora il primato negativo apparteneva alla Roma 2004/05, che si fermò a un differenziale di -19 rispetto alla brillante annata precedente. La Fiorentina, però, ha abbattuto anche quel poco gratificante record, scivolando oltre la soglia dei venti punti di distacco. Lo riporta Opta.