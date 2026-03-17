Inter, per Bastoni il futuro è lontano da Appiano? Il Barcellona e pochi altri possono permetterselo

C'è davvero una reale possibilità che Alessandro Bastoni lasci l'Inter? Sì, secondo la Gazzetta dello Sport. La sua è stata una stagione di contraddizioni, ancora prima del caso di slealtà che ha indignato il calcio italiano come mai era accaduto prima per episodi analoghi. Chivu lo ha difeso a spada tratta, ma il suo rendimento è stato spesso sotto le aspettative, soprattutto in acque internazionali. Si citano una serie di errori sui quali la società ha avviato le proprie riflessioni strategiche.

Ma sono in pochi a poterselo permettere

Uno stipendio da oltre 5 milioni netti (il contratto attuale scade nel 2028) consente a pochissimi club di tentarlo. All’estero invece qualcosa si sta muovendo: nelle ultime settimane il procuratore, Tullio Tinti, ha registrato l’interesse del Barcellona.

Ma anche in Inghilterra diverse squadre potrebbero affacciarsi alla finestra del trasferimento qualora i segnali di apertura fossero inequivocabili. La valutazione di un tempo, 70 milioni, non è più attuale: oggi l’Inter potrebbe accettare un’offerta attorno ai 50, sfruttando magari i soliti bonus che oliano le trattative più complicate.