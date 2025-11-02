TMW Fiorentina in crisi e contestata, la squadra starà in ritiro al Viola Park. I dettagli

La Fiorentina è sprofondata in pieno nella crisi e ha perso un'altra partita, la sesta in dieci giornate di questa Serie A, facendosi battere 1-0 dal Lecce tra le mura amiche nella partita di oggi delle ore 15 che ha inaugurato la contestazione a tutto tondo del popolo viola.

Adesso, secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, in attesa di sapere cosa ne sarà del tecnico Pioli, che ha deciso di non presentare le proprie dimissioni ma di rimanere in attesa casomai della decisione della società di esonerarlo o meno dall'incarico di allenatore della prima squadra, il gruppo di giocatori viola è pronto a osservare qualche giorno di ritiro al Viola Park verso il prossimo impegno, giovedì a Mainz per la terza partita del maxi-girone di Conference League.

Come rivelato, non sarà comunque Pioli a dimettersi e se smetterà di essere il tecnico della Fiorentina questo avverrà solamente in caso di esonero da parte del club. Una situazione resa però viscosa dalle dimissioni date ieri dal direttore sportivo Daniele Pradè, in teoria l'uomo addetto alla sostituzione del mister e alla scelta del suo rimpiazzo per la panchina, e alle tempistiche necessarie per la Fiorentina all'individuazione di chi ne dovrà prendere le funzioni.