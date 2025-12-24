Serie A, la Flop 11 dopo 16 giornate: in 6 giocano nella Fiorentina

Fiorentina suo malgrado dominante nella Flop 11 di Serie A dopo 16 giornate. I viola si prendono tutto il reparto difensivo e 2/3 del centrocampo. Tra le novità di formazione entrano Okoye al posto di Sommer, Pablo Mari al posto di Pietro Comuzzo, Robin Gosens al posto di Nuno Tavares, Marius Marin al posto di Nicolò Fagioli. Questo il nostro 4-3-1-2.

Maduka Okoye - (Udinese) 5.60

Dodo - (Fiorentina) 5.53

Marin Pongracic - (Fiorentina) 5.54

Pablo Mari - (Fiorentina) 5.60

Robin Gosens - (Fiorentina) 5.67

Simon Sohm - (Fiorentina) 5.36

Cher Ndour - (Fiorentina) 5.44

Marius Marin - (Pisa) 5.50

Matteo Tramoni - (Pisa) 5.62

Jonathan David - (Juventus) 5.30

Amin Sarr - (Hellas Verona) 5.61

SERIE A - 16ª GIORNATA

Lazio - Cremonese 0-0

Juventus - Roma 2-1

44' Conceiçao (J), 70' Openda (J), 75' Baldanzi (R)

Cagliari - Pisa 2-2

45' rig. Tramoni (P), 59' Folorunsho (C), 71' Kilicsoy (C), 89' Moreo (P)

Sassuolo - Torino 0-1

66' rig. Vlasic

Fiorentina - Udinese 5-1

21' Mandragora (F), 42' Gudmundsson (F), 45' + 5 Ndour (F), 56' e 69' Kean (F), 66' Solet (U)

Genoa - Atalanta 0-1

90' + 4 Hien

Napoli - Parma (14 gennaio, ore 18.30, DAZN)

Inter - Lecce (14 gennaio, ore 20.45, DAZN)

Hellas Verona - Bologna (15 gennaio, ore 18.30, DAZN)

Como - Milan (15 gennaio, ore 20.45, DAZN)

CLASSIFICA

1. Inter 33

2. Milan 32

3. Napoli 31

4. Roma 30

5. Juventus 29

6. Bologna 25

7. Como 24

8. Lazio 23

9. Atalanta 22

10. Sassuolo 21

11. Udinese 21

12. Cremonese 21

13. Torino 20

14. Lecce 16

15. Cagliari 15

16. Parma 14

17. Genoa 14

18. Hellas Verona 12

19. Pisa 11

20. Fiorentina 9

MARCATORI

8 reti: Lautaro Martinez (Inter)

7 reti: Pulisic (Milan)

6 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)

5 reti: Scamacca (Atalanta), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)

4 reti: Castro (Bologna), Vardy (Cremonese), Kean (Fiorentina), Orban (Hellas Verona), Bonny e Thuram (Inter), Anguissa, De Bruyne e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone e Vlasic (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)