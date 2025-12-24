Serie A, la Flop 11 dopo 16 giornate: in 6 giocano nella Fiorentina
Fiorentina suo malgrado dominante nella Flop 11 di Serie A dopo 16 giornate. I viola si prendono tutto il reparto difensivo e 2/3 del centrocampo. Tra le novità di formazione entrano Okoye al posto di Sommer, Pablo Mari al posto di Pietro Comuzzo, Robin Gosens al posto di Nuno Tavares, Marius Marin al posto di Nicolò Fagioli. Questo il nostro 4-3-1-2.
Maduka Okoye - (Udinese) 5.60
Dodo - (Fiorentina) 5.53
Marin Pongracic - (Fiorentina) 5.54
Pablo Mari - (Fiorentina) 5.60
Robin Gosens - (Fiorentina) 5.67
Simon Sohm - (Fiorentina) 5.36
Cher Ndour - (Fiorentina) 5.44
Marius Marin - (Pisa) 5.50
Matteo Tramoni - (Pisa) 5.62
Jonathan David - (Juventus) 5.30
Amin Sarr - (Hellas Verona) 5.61
SERIE A - 16ª GIORNATA
Lazio - Cremonese 0-0
Juventus - Roma 2-1
44' Conceiçao (J), 70' Openda (J), 75' Baldanzi (R)
Cagliari - Pisa 2-2
45' rig. Tramoni (P), 59' Folorunsho (C), 71' Kilicsoy (C), 89' Moreo (P)
Sassuolo - Torino 0-1
66' rig. Vlasic
Fiorentina - Udinese 5-1
21' Mandragora (F), 42' Gudmundsson (F), 45' + 5 Ndour (F), 56' e 69' Kean (F), 66' Solet (U)
Genoa - Atalanta 0-1
90' + 4 Hien
Napoli - Parma (14 gennaio, ore 18.30, DAZN)
Inter - Lecce (14 gennaio, ore 20.45, DAZN)
Hellas Verona - Bologna (15 gennaio, ore 18.30, DAZN)
Como - Milan (15 gennaio, ore 20.45, DAZN)
CLASSIFICA
1. Inter 33
2. Milan 32
3. Napoli 31
4. Roma 30
5. Juventus 29
6. Bologna 25
7. Como 24
8. Lazio 23
9. Atalanta 22
10. Sassuolo 21
11. Udinese 21
12. Cremonese 21
13. Torino 20
14. Lecce 16
15. Cagliari 15
16. Parma 14
17. Genoa 14
18. Hellas Verona 12
19. Pisa 11
20. Fiorentina 9
MARCATORI
8 reti: Lautaro Martinez (Inter)
7 reti: Pulisic (Milan)
6 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)
5 reti: Scamacca (Atalanta), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)
4 reti: Castro (Bologna), Vardy (Cremonese), Kean (Fiorentina), Orban (Hellas Verona), Bonny e Thuram (Inter), Anguissa, De Bruyne e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone e Vlasic (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)