Serie A, la Top 11 della 16ª giornata. Fiorentina protagonista, Kean il top

La Top 11 della 16ª giornata di Serie A vede per la prima volta tanta Fiorentina. I viola hanno ottenuto il loro primo successo con un netto 5-1 contro l'Udinese e piazzano nella formazione ideale dell'ultimo turno. Spicca su tutti Moise Kean, unico giocatore che è andato oltre al 7 in pagella. Questo il 4-2-3-1 scelto dalla redazione:

Mile Svilar - (Roma) 7

Sebastian Otoa - (Genoa) 7

Isak Hien - (Atalanta) 7

Guillermo Maripan - (Torino) 7

Fabiano Parisi - (Fiorentina) 7

Michael Folorunsho - (Cagliari) 7

Rolando Mandragora - (Fiorentina) 7

Francisco Conceiçao - (Juventus) 7

Matteo Tramoni - (Pisa) 7

Nikola Vlasic - (Torino) 7

Moise Kean - (Fiorentina) 7.5

SERIE A - 16ª GIORNATA

Lazio - Cremonese 0-0

Juventus - Roma 2-1

44' Conceiçao (J), 70' Openda (J), 75' Baldanzi (R)

Cagliari - Pisa 2-2

45' rig. Tramoni (P), 59' Folorunsho (C), 71' Kilicsoy (C), 89' Moreo (P)

Sassuolo - Torino 0-1

66' rig. Vlasic

Fiorentina - Udinese 5-1

21' Mandragora (F), 42' Gudmundsson (F), 45' + 5 Ndour (F), 56' e 69' Kean (F), 66' Solet (U)

Genoa - Atalanta 0-1

90' + 4 Hien

Napoli - Parma (14 gennaio, ore 18.30, DAZN)

Inter - Lecce (14 gennaio, ore 20.45, DAZN)

Hellas Verona - Bologna (15 gennaio, ore 18.30, DAZN)

Como - Milan (15 gennaio, ore 20.45, DAZN)

CLASSIFICA

1. Inter 33

2. Milan 32

3. Napoli 31

4. Roma 30

5. Juventus 29

6. Bologna 25

7. Como 24

8. Lazio 23

9. Atalanta 22

10. Sassuolo 21

11. Udinese 21

12. Cremonese 21

13. Torino 20

14. Lecce 16

15. Cagliari 15

16. Parma 14

17. Genoa 14

18. Hellas Verona 12

19. Pisa 11

20. Fiorentina 9

MARCATORI

8 reti: Lautaro Martinez (Inter)

7 reti: Pulisic (Milan)

6 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)

5 reti: Scamacca (Atalanta), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)

4 reti: Castro (Bologna), Vardy (Cremonese), Kean (Fiorentina), Orban (Hellas Verona), Bonny e Thuram (Inter), Anguissa, De Bruyne e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone e Vlasic (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)