Serie A, la Top 11 della 16ª giornata. Fiorentina protagonista, Kean il top
La Top 11 della 16ª giornata di Serie A vede per la prima volta tanta Fiorentina. I viola hanno ottenuto il loro primo successo con un netto 5-1 contro l'Udinese e piazzano nella formazione ideale dell'ultimo turno. Spicca su tutti Moise Kean, unico giocatore che è andato oltre al 7 in pagella. Questo il 4-2-3-1 scelto dalla redazione:
Mile Svilar - (Roma) 7
Sebastian Otoa - (Genoa) 7
Isak Hien - (Atalanta) 7
Guillermo Maripan - (Torino) 7
Fabiano Parisi - (Fiorentina) 7
Michael Folorunsho - (Cagliari) 7
Rolando Mandragora - (Fiorentina) 7
Francisco Conceiçao - (Juventus) 7
Matteo Tramoni - (Pisa) 7
Nikola Vlasic - (Torino) 7
Moise Kean - (Fiorentina) 7.5
SERIE A - 16ª GIORNATA
Lazio - Cremonese 0-0
Juventus - Roma 2-1
44' Conceiçao (J), 70' Openda (J), 75' Baldanzi (R)
Cagliari - Pisa 2-2
45' rig. Tramoni (P), 59' Folorunsho (C), 71' Kilicsoy (C), 89' Moreo (P)
Sassuolo - Torino 0-1
66' rig. Vlasic
Fiorentina - Udinese 5-1
21' Mandragora (F), 42' Gudmundsson (F), 45' + 5 Ndour (F), 56' e 69' Kean (F), 66' Solet (U)
Genoa - Atalanta 0-1
90' + 4 Hien
Napoli - Parma (14 gennaio, ore 18.30, DAZN)
Inter - Lecce (14 gennaio, ore 20.45, DAZN)
Hellas Verona - Bologna (15 gennaio, ore 18.30, DAZN)
Como - Milan (15 gennaio, ore 20.45, DAZN)
CLASSIFICA
1. Inter 33
2. Milan 32
3. Napoli 31
4. Roma 30
5. Juventus 29
6. Bologna 25
7. Como 24
8. Lazio 23
9. Atalanta 22
10. Sassuolo 21
11. Udinese 21
12. Cremonese 21
13. Torino 20
14. Lecce 16
15. Cagliari 15
16. Parma 14
17. Genoa 14
18. Hellas Verona 12
19. Pisa 11
20. Fiorentina 9
MARCATORI
8 reti: Lautaro Martinez (Inter)
7 reti: Pulisic (Milan)
6 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)
5 reti: Scamacca (Atalanta), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)
4 reti: Castro (Bologna), Vardy (Cremonese), Kean (Fiorentina), Orban (Hellas Verona), Bonny e Thuram (Inter), Anguissa, De Bruyne e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone e Vlasic (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)