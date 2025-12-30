Benjamin Dominguez fantasma al Bologna: piomba il River, insieme ad altri due club

La dirigenza del River Plate sta intensificando le ricerche per regalare un esterno al tecnico, Marcelo Gallardo, in vista della stagione 2026. L'obiettivo principale sarebbe Santino Andino, 20enne argentino del Godoy Cruz, ma il piano B da attivare qualora il colpo non andasse a segno è un giocatore del Bologna che in questa stagione ha trovato solo briciole sotto la guida di Vincenzo Italiano. Si tratta di Benjamin Dominguez, ala sinistra classe 2003 con solo 291 minuti complessivi tra tutte le competizioni disputate in maglia rossoblù.

L'arrivo di Bernardeschi e Rowe, oltre alla conferma della crescita di Cambiaghi, ha fatto terminare Benja in fondo alle gerarchie di mister Italiano, così il River ha iniziato a sondare il terreno per lui nelle ultime ore, stando a quanto riferito da TyC Sports. L’esterno di 22 anni era già finito nel mirino dei Millonarios ai tempi del Gimnasia, ma le elevate richieste economiche del Lobo impedirono il suo arrivo nel 2024.

Stando al media argentino, l’annata altalenante di Dominguez al Bologna riaprirebbe una possibilità per il suo ritorno in patria. La sua mancanza di continuità e il bisogno di ritrovare minutaggio faciliterebbero una trattativa con il River, che però dovrà fare i conti con l’interesse palesato dalla Roma di Gasperini e Olympique Lione di Fonseca (scatenato dopo l'ingaggio di Endrick). La volontà del club argentino, in ogni caso, sarebbe di chiudere l'affare entro il 2026. Ma questo dipenderà da quanta pressione metterà Dominguez al club di Saputo per levare le tende e partire. Direzione Argentina.