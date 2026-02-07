Fiorentina, Kean scalda i motori per il Torino e va a caccia di un gol che manca da un mese

Moise Kean è pronto a riprendersi la maglia da titolare della Fiorentina. Contro il Torino dovrebbe toccare a lui agire come centravanti di riferimento, soprattutto in virtù dei grandi elogi che giovedì gli ha fatto Paratici in conferenza stampa. "E' sicuramente il miglior attaccante italiano che abbiamo, uno che può fare 20 reti a stagione a prescindere dal club in cui milita. Sta a lui fare il Kean e noi metterlo in condizione", ha detto di lui il nuovo ds, che lo conosce bene dai tempi della Juventus. Messaggio ricevuto dal bomber viola, che scalda i motori per tornare tra i titolari circa un mese dopo l'ultima volta.

Fastidi alle spalle

Il numero 20 gigliato sembra definitivamente essersi messo alle spalle i guai alla caviglia che lo hanno tormentato negli ultimi due mesi. Come ammesso dallo stesso Vanoli, infatti, Kean ha avuto un problema ad una caviglia all'inizio dello scorso dicembre che lo staff medico viola ha deciso di curare con delle infiltrazioni. Dopo il Milan, però, il dolore si è riacutizzato, la caviglia si è rigonfiata e si è deciso per lo stop per tre partite prima del ritorno in campo negli ultimi 20 minuti di Napoli.

Le scelte di Vanoli

Per quanto riguarda il resto della squadra, Paolo Vanoli non dovrebbe discostarsi molto dagli undici adottati nelle ultime partite. Con Rugani non ancora al top, davanti a De Gea toccherà ancora una volta alla coppia Pongracic-Comuzzo, con Dodo e Gosens ai loro lati. In regia pochi dubbi sull'impiego di Fagioli, supportato da Mandragora e Brescianini, quest'ultimi in vantaggio su Fabbian e Ndour. Sulle corsie esterne, infine, ancora spazio a Gudmundsson sulla sinistra e Solomon a destra.