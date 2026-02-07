Schuurs-Torino, è finita: risolto il contratto. Baroni: "Mediocrità? Parola inaccettabile"

Perr Schuurs non è più un giocatore del Torino. Il club granata ha ufficializzato la risoluzione del contratto del difensore olandese, arrivato sotto la Mole nell’estate 2022 dall’Ajax per circa 13 milioni di euro. Un epilogo formale a un rapporto che, di fatto, si era già fermato da tempo. Nel comunicato, il Torino ha voluto andare oltre i numeri – 43 presenze e due gol – rivendicando il valore umano dell’esperienza di Schuurs, indicato come esempio di professionalità e dedizione. Un saluto accompagnato dal messaggio del presidente Urbano Cairo e del club: “Torino resterà per sempre casa tua”.

La parabola granata di Schuurs si è spezzata il 21 ottobre 2023. Contro l’Inter, il centrale riportò la rottura del legamento crociato anteriore sinistro, un infortunio grave che ha segnato uno stop mai superato. Da allora non è più tornato in campo: quella resta l’ultima partita disputata dal classe 1999. Dopo un primo intervento chirurgico a Bologna, ne è seguito un secondo nell’agosto 2024 a Londra. Nel mezzo, terapie rivelatesi inefficaci, nuovi problemi e un rientro più volte rimandato, fino alla decisione definitiva. Il ritorno, ipotizzato per l’inizio del 2025, non c’è stato e non ci sarà con il Torino. L’idea ora è ripartire gradualmente, probabilmente da una realtà minore in Olanda, per ritrovare continuità e condizione. Dopo l’ufficialità della risoluzione, Schuurs ha salutato i tifosi con un messaggio video. Ha ricordato il legame immediato con la città e con il club, spiegando come l’infortunio abbia cambiato tutto senza però spegnere la voglia di tornare. La separazione, ha chiarito, è una scelta condivisa per completare la riabilitazione nei Paesi Bassi: “Questo non è un addio, è un arrivederci”.

Intanto, il Torino punta a migliorare la propria classifica: "Non ci piace", ha dichiarato il tecnico Marco Baroni in conferenza stampa. L'allenatore ha però rimandato al mittente le accuse di mediocrità: "Quando ho parlato di miglioramento, anche di classifica dello scorso anno...L'anno scorso è stato fatto un ottimo lavoro, io sono arrivato settimo con 65 punti. Il Toro è arrivato undicesimo con 21 punti di differenza".