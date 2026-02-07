Falcao: "Roma, con Gasperini puoi lottare per la Champions. Va lasciato spazio per lavorare"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna del Corriere dello Sport, Paulo Roberto Falcao ha parlato della sua Roma: "Sicuramente la Roma ha un allenatore con cui può, almeno, lottare per la Champions. Gasperini mi piace, penso possa fare delle belle cose. Lui è bravo, ha fatto bene all’Atalanta, per cui gli va lasciato spazio per lavorare. Roma non è Bergamo, ma ha tutte le capacità. Ripeto: gli sia dato tutto il tempo di cui ha bisogno per lavorare e far crescere la Roma".

E i Friedkin hanno acquistato Wesley che, secondo l'ex centrocampista, può fare molto bene in giallorosso: "A Gasperini piace giocare con tre difensori e lui è uno che sulla fascia parte e arriva in fondo - prosegue l'ex giallorosso -. In Brasile era impiegato più a destra, ora vedo che Gasp lo schiera anche a sinistra. Anarchico? Ha talento e i giocatori di quel tipo un po' lo sono".

Roma ma non solo. Falcao spende anche belle parole per un suo ex compagno di squadra come Carlo Ancelotti che adesso guida la Nazionale brasiliana e la guiderà al Mondiale: "Uomo straordinario, allenatore fantastico - ha concluso -. La persona giusta per la Seleçao, semplicemente: sono fiducioso, farà un bel Mondiale".