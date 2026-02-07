Inter, si lavora al rinnovo di Dimarco: l'esterno vuole restare, presto la trattativa
Con il mercato concluso, in casa Inter si pensa ai rinnovi. Il club di viale della Liberazione vuole blindare uno dei simboli della formazione nerazzurra. Milense, interista da una vita, a tifare la sua squadra del cuore con lo zio nella Nord. Federico Dimarco certamente è uno dei trascinatori della squadra di Cristian Chivu con numeri davvero impressionanti per essere un difensore. Nella stagione in corso, contando tutte le competizioni, l’esterno ha totalizzato otto assist, 59 occasioni create arrivando al tiro due volte a partite e avendo una media di Expected Goals di 2,6 a gara.
Il suo contratto andrà in scadenza fra un anno ma, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la società è già al lavoro per trattenerlo e proporre al numero 32 nerazzurro un rinnovo di contratto. Del resto il ragazzo non vuole andare via con la trattativa che, una volta avviata, molto probabilmente sarà molto facile da condurre in porto.
Al momento Dimarco percepisce uno stipendio da quattro milioni di euro a stagione. Resta da capire quale sarà la proposta della società al momento delle negoziazioni. Il prolungamento, si legge sempre sul quotidiano, dovrebbe essere fino al 2030 con l'esterno che si legherà a vita alla sua squadra del cuore.
