Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

Archiviato il mercato invernale, la Juventus lavora per rinnovare il contratto agli elementi cardine del gioco di mister Spalletti. È ormai definito l’accordo per il prolungamento di Kenan Yildiz fino al 2031, mossa chiave per blindare uno dei talenti più importanti della rosa. Più complessa la situazione di Weston McKennie: le parti hanno ripreso i contatti, ma la distanza resta e, senza un’intesa, il centrocampista potrebbe liberarsi a parametro zero a giugno. In questo contesto si registra anche un primo interesse esplorativo dell’Inter, mentre sullo sfondo restano alcune opzioni MLS. Sul fronte europeo, la Juve ha inoltre aggiornato la lista UEFA: fuori Daniele Rugani e Joao Mario, dentro Emil Holm e Jeremie Boga. Dalla lista B esce Jonas Rouhi, ceduto in prestito alla Carrarese.

Proprio l’Inter è al centro di diverse dinamiche di mercato. Le prestazioni di Yann Bisseck hanno attirato attenzioni importanti dall’estero (occhio al Bayern Monaco), mentre sul fronte uscite è ufficiale l’addio di Thiago Romano, che ha firmato fino al 2029 con l’OFI Creta, tornando in Grecia dopo l’esperienza in nerazzurro.

Capitolo Roma. Il tema dominante non è una trattativa di mercato, ma un possibile ritorno storico: a sette anni dall’addio, Francesco Totti è di nuovo vicino al club giallorosso. Le parti sono tornate a dialogare, con l’idea di ricostruire un rapporto che potrebbe diventare realtà nei prossimi mesi, restando però da definire il ruolo operativo o istituzionale dell’ex capitano. Sul fronte uscite, ufficiale la partenza del portiere Devis Vasquez, ceduto in prestito al Besiktas dopo una stagione senza presenze.

Il Milan lavora invece sulla continuità. È pronto il rinnovo di Davide Bartesaghi fino al 2031, con adeguamento dell’ingaggio. In dirittura d’arrivo anche il prolungamento di Fikayo Tomori, nonostante i sondaggi dall’estero. Avviati i dialoghi pure per Ruben Loftus-Cheek, considerato incedibile, e per Strahinja Pavlovic, per il quale si ragiona su un’estensione fino al 2031.

In casa Fiorentina si registrano sia conferme sia addii. Il club ha ufficializzato il rinnovo del giovane Eddy Kouadio fino al 2030 con opzione al 2031. Contestualmente si è chiusa l’esperienza viola di Christian Kouamé, che ha lasciato la Serie A per firmare con l’Aris Salonicco dopo 155 presenze complessive in maglia gigliata.

Chiude il quadro il Torino, che ha ufficializzato la risoluzione del contratto di Perr Schuurs. Si conclude così un lungo calvario iniziato il 21 ottobre 2023 con la rottura del crociato: dopo due interventi chirurgici e oltre due anni senza tornare in campo, la separazione è diventata inevitabile. C'è l'Olanda nel suo futuro.

DOPPIO COLPO DEL BESIKTAS: MURILLO E AGBADOU. JAMES RODRIGUEZ RIPARTE DALLA MLS: FIRMA CON IL MINNESOTA UNITED. SCHLAGER SALUTA IL LIPSIA A FINE STAGIONE. IL PARIS FC SUPERA IL NEWCASTLE NELLA CORSA A ZABI.

Besiktas scatenato in questo ultimo giorno di mercato. Il club bianconero ha infatti annunciato l'intesa con l'Olympique Marsiglia per l'acquisto del difensore Amir Murillo. Questo il comunicato diramato dalla società sul proprio sito ufficiale: "È stato raggiunto un accordo con il Marsiglia per il trasferimento definitivo del calciatore professionista Amir Murillo. Amir Murillo ha firmato un contratto di 2 anni e mezzo + 1. Crediamo che Amir Murillo fornirà un contributo significativo al nostro club e gli auguriamo successo indossando la nostra gloriosa maglia. Informiamo rispettosamente il pubblico di questo sviluppo".

Il Besiktas annuncia un nuovo innesto. La formazione turca ha ufficializzato l'acquisto dal Wolverhampton di Emmanuel Agbadou. Il giocatore arriva a titolo definitivo e ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo. Questo il comunicato: "È stato raggiunto un accordo con il giocatore e il suo club in merito al trasferimento del calciatore professionista Badobre Emmanuel Elysee Djedje Agbadou. Un corrispettivo totale di 18.000.000 di euro sarà versato al Wolverhampton Wanderers Football Club (1986) Limited. È stato raggiunto un accordo con il giocatore per 4 stagioni e mezzo, fino alla fine della stagione 2029-2030".

James Rodriguez riparte dalla MLS. L'ex stella del Real Madrid approda al Minnesota United, club con cui firma un contratto fino a giugno prossimo con opzione fino a fine anno solare. Questo il comunicato del club: "Il Minnesota United ha annunciato oggi di aver ingaggiato il centrocampista offensivo James Rodríguez con un contratto garantito fino a giugno 2026, con un'opzione del club fino a dicembre 2026. Rodríguez occuperà un posto nel roster internazionale, in attesa delle visite mediche e del rilascio del visto P-1 e dell'ITC (International Transfer Certificate)".

Le strade del Red Bull Lipsia e di Xaver Schlager sono destinate a dividersi. Il club tedesco ha ufficializzato la decisione del centrocampista di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2026, aprendo così le porte a un nuovo capitolo professionale a partire dalla prossima estate. In una nota, il Lipsia ha chiarito la posizione del giocatore e della società: “Il centrocampista ha deciso di non prolungare il suo contratto e di iniziare un nuovo capitolo. Daremo il massimo fino alla fine della stagione”. Un messaggio che certifica la volontà reciproca di proseguire insieme fino al termine dell’annata, senza strappi né fratture. A spiegare il percorso che ha portato alla separazione è stato l’amministratore delegato del club: “Abbiamo lavorato a lungo e con grande impegno per mantenere Xaver con noi. Accettiamo e rispettiamo la sua decisione di intraprendere un nuovo percorso, anche perché tutto il processo è stato caratterizzato da conversazioni oneste e aperte”. Il dirigente ha poi voluto sottolineare il peso specifico del giocatore nel progetto: “Negli ultimi tre anni e mezzo Schlager ha avuto un ruolo cruciale nel plasmare la squadra, dando sempre il massimo in campo. Merita un enorme ringraziamento e i migliori auguri per il futuro”.

Il Paris FC continua a muoversi sul mercato, programmando il futuro con investimenti mirati e di peso. Il club parigino ha infatti ufficializzato l’accordo per l’ingaggio di Patrick Zabi, centrocampista ivoriano classe 2005, attualmente in forza allo Stade de Reims. Il trasferimento diventerà effettivo a partire dalla prossima estate, come comunicato dalla società nella giornata di giovedì. Zabi, 19 anni, resterà quindi a Reims fino al termine della stagione. Un dettaglio non secondario, considerando che il giovane talento era finito anche nel mirino del Newcastle United, segnale di un profilo già apprezzato a livello internazionale. Per assicurarsi il suo cartellino, il Paris FC ha messo sul piatto un investimento importante, pari a 25 milioni di euro. L’operazione si inserisce in una strategia chiara, sviluppata con il supporto del gruppo Red Bull, che sta fornendo competenze e know-how nella costruzione di un progetto ambizioso e sostenibile. Dopo l’arrivo di Rudy Matondo, Zabi rappresenta un altro tassello chiave. Nel comunicato ufficiale il club ha annunciato: “Il Paris FC è felice di annunciare un accordo per la firma del giocatore Patrick Zabi, proveniente dallo Stade de Reims. Il centrocampista diciannovenne si unirà al club parigino la prossima estate”. Un messaggio che racconta chiaramente la direzione intrapresa: investire oggi per essere protagonisti domani.