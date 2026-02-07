Napoli, la settimana tipo, i rinforzi ed i rientri: col Genoa serve un segnale forte

La settimana tipo per svoltare e rilanciarsi in campionato. Il Napoli quest'oggi è di scena sul campo del Genoa, dopo il successo con la Fiorentina, per dare continuità ai risultati e mostrare un livello - fisico ma anche di gioco - ben più alto di quello messo in campo nell'ultimo periodo. Di fronte ci sarà il Genoa, rilanciato prepotentemente da De Rossi e che nelle ultime sei giornate ha collezionato 9 punti, proprio gli stessi raccolti anche dal Napoli nel momento probabilmente più difficile culminato con l'eliminazione dalla Champions ed un calo prestazionale evidente con giocatori spremuti ed una rosa diventata cortissima. Non a caso il successo esterno manca dal 4 gennaio.

Il ritorno del leader difensivo

Quest'oggi Antonio Conte ritroverà Amir Rrahmani che però non dovrebbe agire al centro della linea a tre. Privo di capitan Di Lorenzo, il difensore kosovaro dovrebbe sistemarsi da braccetto di destra con Buongiorno probabilmente al centro e Juan Jesus invece sul centro-sinistra. Ancora out Beukema, non preso in considerazione nell'ultimo periodo. Tra i pali, nonostante il ritorno di Milinkovic-Savic tra i giocatori disponibili, verrà confermato Meret, determinante nell'ultima vittoria con la Fiorentina.

Armi in panchina

Nonostante le tantissime assenze che persistono, rispetto all'ultimo periodo Antonio Conte avrà sicuramente qualche carta in più dalla panchina. In attacco Romelu Lukaku è reduce dai novanta minuti giocati nel test infrasettimanale con il Giugliano e sicuramente potrà avere più spazio nel finale, così come Giovane e Alisson Santos, i volti nuovi arrivati dal mercato invernale, pronti a subentrare in caso di necessità. Inamovibile in attacco Vergara dietro Hojlund, così come Vergara a sinistra per gli equilibri di Conte.