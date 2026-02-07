Hellas, Sammarco: "Non è bastato un buon primo tempo ma questo sia di buon auspicio"
L'allenatore del Verona Paolo Sammarco ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il pareggio casalingo contro il Pisa: "Ovviamente avremmo voluto vincere. Non è bastato un buon primo tempo, dovevamo fare di più. Poi nel secondo un po' è venuto fuori il Pisa e in qualche ripartenza ci ha spaventato. Ma dobbiamo continuare a crederci e lavorare perché quello che hanno fatto vedere come reazione i ragazzi nel primo tempo penso sia di buon auspicio".
Come sono andati i tre acquisti?
"Credo che abbiano fatto la loro parte molto bene soprattutto Edmundsson e Lovric. Bowie ha faticato ma come normale che sia contro cinque difensori. Non ha mollato mai un centimetro e questo è importante".
