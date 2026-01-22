TMW
Fiorentina, l'obiettivo Diego Coppola si allontana: il difensore ha l'accordo col Paris FC
Niente Fiorentina, ma Paris FC. La carriera del difensore Diego Coppola potrebbe proseguire in Ligue 1, anziché vedere un ritorno in Serie A. Il classe 2003, cercato appunto anche dai viola nei giorni scorsi, ha trovato infatti un accordo col club parigino.
Manca ancora invece l'intesa tra gli acquirenti e il Brighton, club proprietario del suo cartellino dall'estate 2025 (investimento da 11 milioni di euro). Il Paris FC vorrebbel 'ex Verona in prestito secco e si sta aspettando l'ok a questa formula da parte dei Seagulls. In questa stagione il centrale di Bussolengo ha collezionato finora 9 presenze, con due assist e 542 minuti giocati, tra Premier League, FA Cup ed EFL Cup.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
