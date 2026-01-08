Trapani, attesa per il verdetto del TFN: possibile nuova penalizzazione in classifica
Giornata chiave, quella di oggi, per il Trapani sul fronte della giustizia sportiva. Il Tribunale Federale Nazionale è chiamato a pronunciarsi sul deferimento legato al mancato rispetto delle scadenze federali dello scorso 16 ottobre, un passaggio che potrebbe incidere nuovamente sulla posizione dei granata in classifica.
Il club siciliano rischia infatti un’ulteriore penalizzazione, che si sommerebbe agli otto punti già sottratti nei mesi scorsi. Una sanzione già passata al vaglio della giustizia amministrativa, con il TAR che ha respinto il ricorso della società, confermando la legittimità delle decisioni adottate dagli organi federali.
Al centro del procedimento ci sono irregolarità di natura economico-finanziaria, legate a ritardi negli adempimenti previsti dalla Federazione. La Procura federale contesta un nuovo illecito disciplinare, ora al vaglio del TFN.
L’esito dell’udienza rappresenta, dunque, uno snodo cruciale per il cammino del club del presidente Valerio Antonini, chiamato a convivere con una stagione condizionata non solo dal campo ma anche dai tribunali.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30