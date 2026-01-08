Roma, torna il sereno a Trigoria: Gasperini rassicurato, ma ora servono i fatti

Nella giornata di ieri a Trigoria si è tenuto un vertice importante, utile a riportare serenità all’interno dell’ambiente giallorosso dopo alcune tensioni emerse negli ultimi giorni. Al centro del confronto, il rapporto tra Gian Piero Gasperini e il direttore sportivo Frederic Massara, oltre alla scelta del tecnico di non presentarsi ai microfoni nell’immediato post partita di Roma-Lecce, un silenzio che aveva inevitabilmente fatto rumore.

L’incontro si è svolto nel pomeriggio, al termine della seduta d’allenamento. Gasperini ha avuto modo di confrontarsi direttamente con Claudio Ranieri e Ryan Friedkin, mentre Dan ha partecipato da remoto.

Il vertice è stato giudicato positivo e si è svolto in un clima sereno. La società ha ribadito al tecnico la reale volontà di rafforzare la squadra nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i paletti imposti dal Fair Play Finanziario, ma con l’obiettivo chiaro di consegnargli una rosa competitiva. Fondamentale, in questo senso, il ruolo dei Friedkin, che hanno spento sul nascere ulteriori criticità, scegliendo di intervenire personalmente in un momento delicato: da una parte rassicurare Gasperini sul fronte mercato, dall’altra sostenere Massara affinché potesse continuare a lavorare con tranquillità.

Una prima risposta concreta è già arrivata: lo stesso Massara, che non ha preso parte al vertice di Trigoria per partire alla volta di Milano, ha incontrato gli agenti di Giacomo Raspadori. Il meeting tra il ds e i rappresentanti dell’ex Napoli è andato nella direzione giusta, pur senza arrivare ancora alla stretta di mano definitiva. La sensazione, però, è che ci siano margini per essere ottimisti.

Tornato il sereno a Trigoria, la Roma sembra intenzionata a fare sul serio sul mercato. Ora, però, servono i fatti: Gasperini ha bisogno di risposte concrete. Il tecnico ha chiesto almeno tre acquisti in tempi brevi: i due attaccanti che rispondono al nome di Zirkzee e Raspadori, oltre a un nuovo rinforzo per la difesa. In caso contrario, il rischio è quello di ritrovarsi punto e a capo.