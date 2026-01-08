Come è andata l'avventura di Federico Chiesa al Liverpool

A volte ritornano, lo farà anche Federico Chiesa alla Juventus? La situazione è chiara. I bianconeri pensano al ritorno del giocatore, stimatissimo da Luciano Spalletti e rimasto nel cuore di tutto l'ambiente. Scaricato da Thiago Motta, l'esterno d'attacco potrebbe cambiare aria anche per cercare più minutaggio e ritrovare la Nazionale. Ma come è andata la sua avventura al Liverpool?

Dal 2024 ad oggi, è stata un'esperienza di alti e bassi: è arrivato con grandi aspettative dalla Juventus, ma ha faticato a trovare continuità a causa di infortuni pregressi. Nonostante tutto, è riuscito anche a segnare qualche gol e si è soprattutto (ma non ce n'erano dubbi) guadagnato l'affetto dei tifosi, pur essendo considerato una seconda scelta dall'allenatore Arne Slot. Il problema? Poca titolarità, praticamente mai. D'estate, poi, i Reds hanno attinto a piene mani dal mercato in attacco riducendo ancor di più gli spazi per Chiesa.

E in questa stagione? Rispetto a un'annata dove è rimasto praticamente sempre ai box, Chiesa sembra più integrato, con l'ultimo gol segnato però solo il 27 settembre 2025 in Premier League. Fino ad oggi, ha giocato 15 partite in Premier (2 gol, 1 assist, 228 minuti, 2 gialli), 3 in Champions League (0 gol, 0 assist, 61 minuti), 2 in EFL Cup (0 gol, 2 assist, 180 minuti, 1 giallo) e 0 nel Community Shield. Totale al Liverpool? Ben poco di memorabile. 34 presenze, 4 gol, 5 assist, 1.035 minuti, 4 gialli. Insomma, un comprimario, neppure una riserva. Per ritornare grande, l'addio sembra scontato. Ma sarà per tornare a casa? Oppure proverà, fino in fondo, a giocarsi le sue carte con Slot?