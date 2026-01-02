Lecce, Corvino fa il punto: "Rinnoveremo Gallo, Ramadani e Banda. Helgason ha rifiutato"

"Abbiamo un'opzione di rinnovo per Gallo, Ramadani e Banda e la eserciteremo per prolungare il contratto”. Nel corso della conferenza stampa di oggi, Pantaleo Corvino ha fatto il punto su diversi elementi della rosa del Lecce: “Samooja ha già rinnovato. A Helgason abbiamo fatto una proposta importante, che non è stata però accolta".

Il dirigente si è poi soffermato sulla situazione di Pierret, attualmente ai margini della rosa di Eusebio De Francesco: "Non parlerei in questi termini, il problema è che si gioca in undici. Pierret può legittimamente scegliere di andare a giocare altrove, perché in questo momento l'allenatore gli sta preferendo Ramadani, ma non è ai margini".

La conferenza stampa di Pantaleo Corvino.