Lecce, Corvino fa il punto: "Rinnoveremo Gallo, Ramadani e Banda. Helgason ha rifiutato"
"Abbiamo un'opzione di rinnovo per Gallo, Ramadani e Banda e la eserciteremo per prolungare il contratto”. Nel corso della conferenza stampa di oggi, Pantaleo Corvino ha fatto il punto su diversi elementi della rosa del Lecce: “Samooja ha già rinnovato. A Helgason abbiamo fatto una proposta importante, che non è stata però accolta".
Il dirigente si è poi soffermato sulla situazione di Pierret, attualmente ai margini della rosa di Eusebio De Francesco: "Non parlerei in questi termini, il problema è che si gioca in undici. Pierret può legittimamente scegliere di andare a giocare altrove, perché in questo momento l'allenatore gli sta preferendo Ramadani, ma non è ai margini".
