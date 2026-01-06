Parma-Inter, le probabili formazioni: Pellegrino sfida Lautaro. Mkhitaryan titolare

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Parma-Inter (Mercoledì 7 gennaio, ore 20.45, arbitra Colombo, diretta tv su DAZN e Sky).

Come arriva il Parma.

Per l’ultima gara del girone d’andata, mister Carlos Cuesta sembra pronto a confermare la formazione vista nella partita contro il Sassuolo. In porta ci sarà quindi Corvi, difeso dalla coppia formata da Circati e Valenti. A completare il reparto difensivo Valeri sulla sinistra e Delprato a destra, anche se il capitano potrebbe riposare per fare spazio a Britschgi. Sulla mediana non si tocca Mandela Keita, affiancato da Bernabé e Sorensen. Sulla trequarti c’è il dubbio legato alle condizioni di Benedyczak, costretto a saltare la gara col Sassuolo per influenza. Al momento i maggiori indiziati per una maglia da titolare sono Oristanio e Ondrejka, mentre il peso dell’attacco sarà senz’altro sulle spalle di Mateo Pellegrino. Da Parma, Edoardo Mammoli.

Come arriva l'Inter.

L’Inter non vuole mollare la vetta della classifica e Cristian Chivu sfida il suo passato nella trasferta di Parma. Contro i ducali solito 3-5-2 con una conferma quasi totale dell’undici che ha battuto nettamente il Bologna. Sommer in porta, difesa con Bisseck, Akanji e Bastoni. Luis Henrique e Carlos Augusto sugli esterni, Calhanoglu Barella e Mkhitaryan a centrocampo. Davanti si va verso la conferma di Lautaro Martinez e Thuram ma occhio a Pio Esposito come possibile sostituto del francese. Da Milano, Bruno Cadelli.