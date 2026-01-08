TMW Atalanta, ore cruciali per Brescianini e Maldini. Entrambi vicini alla cessione

Le prossime possono essere ore cruciali per i trasferimenti di Marco Brescianini e Daniel Maldini. Il primo è vicino alla Fiorentina, in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di salvezza: l'operazione in totale sarebbe di dodici milioni, esattamente quanto speso due estati fa, quando era arrivato dal Frosinone. Quindi i nerazzurri scommettono sulla bontà della formazione viola, invischiata nelle sabbie mobili della zona retrocessione ma che possono contare su un organico superiore rispetto alle dirette concorrenti.

Per Maldini la situazione è più o meno simile. La Lazio può acquistarlo per una cifra fra i 10 e i 12 milioni complessivi, con formula che ricalca quella di Brescianini: prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo in caso di determinate condizioni, prima su tutte la qualificazione in Europa dei biancocelesti.

Non sono dea escludere novità in giornata, perché già ieri l'accordo per entrambi era molto vicino. Si aspettava la sfida con il Bologna prima di fare qualsiasi operazione perché entrambi erano in ritiro e convocati, pronti a entrare in caso di bisogno. Nessuno dei due è riuscito a soddisfare le speranze iniziali, con Brescianini molto spesso relegato in panchina - nonostante sia stato autore di gol importanti, come quello alla Cremonese in questa annata - mentre Maldini ha perso il posto anche come vice Lookman, fra Sulemana e Zalewski come sostituti.