Live TMW Fiorentina, Mari: "Giusti i fischi dei tifosi, stiamo facendo il massimo per vincere"

La Fiorentina cade a San Siro contro l'Inter. Il difensore viola Pablo Marì interviene nella sala stampa di San Siro per commentare la partita giocata contro i nerazzurri.

Pioli ha detto che ora la mentalità deve cambiare. Siete consapevoli?

"Sono d'accordo con il mister, dobbiamo seguirla la squa esperienza. Dobbiamo adattarci e ora abbiamo una partita molto importante per tutti".

Cosa sente di dire ai tifosi?

"Giusto che i tifosi ci fischino. Sono liberi di farlo. Stiamo facendo il massimo per vincere e manca ancora un pezzettino. Stiamo lavorando per vincere perchè il gruppo non merita questa posizione di classifica".

Che idea si è fatto delle prime nove giornate?

"Non stiamo trovando ancora quel pezzettino per vincere. Ci sono tanti ambiti in cui dobbiamo fare meglio. Dobbiamo dare la svolta e migliorare tutti i dettagli della partita stando più concentrati. Sono sicuro che faremo il massimo e prometto che faremo il massimo".