Caso Mandragora, Udinese deferita. Messaggero Veneto: "La società: 'Noi sempre corretti'"

"Caso Mandragora, Udinese deferita. La società: 'Noi sempre corretti'" scrive il Messaggero Veneto in prima pagina quest'oggi. Brutta sorpresa sotto l'albero di Natale per l'Udinese. Torna d'attualità il caso plusvalenze in meri- to al trasferimento dalla Juventus al club friulano nell'estate del 2018 del centrocampista Rolando Mandragora.

La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai dirigenti tesserati dotati di poteri di rappresentanza, Stefano Campoccia e Franco Collavino, all’epoca dei fatti rispettivamente vice presidente e consigliere.

L'Udinese ha voluto replicare attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito: "Udinese Calcio, in merito a quanto comunicato oggi dalla FIGC relativamente al deferimento della Società e di alcuni suoi tesserati nell’ambito della cosiddetta “operazione Mandragora”, manifesta stupore per la decisione e valuterà le azioni più opportune da intraprendere nel procedimento sportivo, nel rispetto delle tempistiche previste. Udinese ribadisce fermamente la correttezza e la trasparenza del proprio operato e di quello dei suoi tesserati".