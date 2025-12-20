Silenzio per 20 minuti, La Nazione in taglio alto: "Fiorentina caos, Curva Fiesole in sciopero"
TUTTO mercato WEB
"Fiorentina caos, Curva Fiesole in sciopero". Questo il titolo in taglio alto dell'edizione odierna de La Nazione. Domani andrà in scena al "Franchi" la sfida fra Fiorentina e Udinese con i viola a caccia disperata di punti per provare a rialzare la testa dall'ultimo posto. La Curva Fiesole, cuore pulsante del tifo fiorentino ha fatto sapere con un comunicato che sciopererà nei primi 20 minuti di gara.
