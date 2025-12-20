Baturina cerca spazio al Como. Non è sul mercato, ma deve trovare ancora la sua dimensione

L'inizio di Martin Baturina al Como non è stato dei più semplici. Se è vero che il croato, pagato oltre 20 milioni di euro, è un giocatore di grande qualità, dall'altro lato giocare nella stessa zona di campo di Nico Paz lo ha messo in difficoltà. Perché può essere inserito solamente uno e le prestazioni di Paz non lasciano spazio a grandi voli pindarici. Il titolare è l'argentino e Baturina si deve adattare, magari anche cercando di giocare in un altro ruolo che non gli è congeniale.

Infatti Cesc Fabregas, contro la Roma, lo ha fatto giocare da punta centrale. Ricevendo diverse critiche per la prestazione, ma del resto ha fatto di necessità virtù, cercando di non sfigurare contro una squadra che spesso resta senza gol subiti. E in più era solamente la seconda presenza da titolare dal primo minuto, la più lunga finora disputata.

Nelle ultime settimane si è parlato anche di interessamenti per lo stesso Baturina, con il Leeds che potrebbe fare un investimento. L'idea è comunque quella di tenerlo, ben sapendo che un impatto con una nuova realtà porta a un adattamento che non può essere rapido alla stessa maniera per tutti. Baturina dunque è considerato, almeno finora, un incedibile. In attesa di avere più spazio, magari sin da gennaio.