Crisi Fiorentina, tifosi in sciopero. Corriere Fiorentino: "E Vanoli si gioca la panchina"
"Crisi Fiorentina, tifosi in sciopero. E Vanoli si gioca la panchina" scrive il Corriere Fiorentino in prima pagina quest'oggi. Domani la Fiesole diserterà lo stadio per i primi 20 minuti: "Venti minuti di vuoto. Non meritate la nostra presenza".
Dopo l'ennesima sconfitta stagionale della Fiorentina, il tifo organizzato della Curva Fiesole prende posizione in modo inequivocabile: "Lo scempio ha ormai superato ogni limite -scrivono gli ultras sui social- I gruppi organizzati, pertanto, comunicano che per i primi 20 minuti della partita tra Fiorentina e Udinese, la Curva Fiesole rimarrà vuota. Vergognatevi tutti".
"Dal Vanolismo alla panchina traballante, con l'Udinese l'allenatore si gioca tutto". Nessuna svolta con il cambio in panchina e così dopo l'addio di Pioli si potrebbe andare incontro a un altro cambio in panchina: Vanoli con l'Udinese si gioca il futuro a Firenze.