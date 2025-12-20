L'italo-australiano Pelligra: "Milan-Como a Perth, sarà soldout. Arbitri locali? In crescita"

"È una grande opportunità. Non solo per la partita, ma perché si esporta il calcio italiano dove è difficile farlo”. Ross Pelligra, patron del Catania italo-australiano, parla così a Tuttosport della probabile disputa di Milan-Como a Perth, città che conosce benissimo essendo il proprietario del Perth Glory. La gara, che dovrebbe giocarsi il prossimo 8 febbraio all’Optus Stadium, è in attesa delle ultime autorizzazioni, anche se la Serie A conta di incassare a breve l’ok della FIFA e ha dato - indispettendo la FIGC - il via libera a disputare la partita con arbitri locali.

Un tema, quest’ultimo, affrontato anche da Pelligra nell’intervista al quotidiano torinese: "Il livello arbitrale è in crescita, ma l’intensità in Serie A è superiore a quella del campionato australiano". Nel corso della chiacchierata, il numero uno del Catania ha anche scelto Donnarumma o Barella come giocatori italiani che vorrebbe portare in Australia, "ma in realtà mi piacerebbe portare qualche australiano in Sicilia, vedremo".

Nessun dubbio sull’accoglienza: "Fantastica, e lo stadio garantisce il massimo livello di sicurezza e tecnologia”. Pelligra ha anche raccontato di come tutti gli stiano chiedendo biglietti per questa gara: “Sarà sicuramente soldout, il Milan ha grande appeal e il Como degli Hartono ha molti tifosi in Indonesia”. Non lontano da Perth. A differenza dell’Italia.