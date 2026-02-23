Bologna, Di Vaio: "Non siamo nella condizione di scegliere tra campionato ed Europa League"

Marco Di Vaio, "Quando hai ogni settimana un esame, anzi ne abbiamo tre a settimana, è normale dare giudizi. All'andata con l'Udinese siamo stati primi in classifica per un po', poi abbiamo avuto risultati altalenanti, con un po' di difficoltà in casa, dove non vinciamo da troppo tempo. Quindi ci sta il chiacchiericcio, il giudizio fa parte del nostro mondo. Ma da dentro dobbiamo analizzare bene le cose come arrivano. In due mesi i nostri risultati sono stati diversi da quelli di inizio campionato, ma bisogna isolarsi e analizzare bene le cose".

Quanto vi manca la vittoria in casa?

"Tantissimo. Lo sentono i ragazzi, lo sentiamo noi, lo sente il mister. I nostri tifosi ci hanno sempre dato una spinta qui a Bologna e anche in questi due mesi ci hanno supportato e dobbiamo ringraziarli. Sentiamo il dovere di tornare a vincere in casa, per la classifica e per la gente. Da qui possono passare le nostre fortune. Abbiamo costruito le nostre fortune in casa".

Zona Europa League a 12 punti: ci credete o magari la priorità e fare bene nell'Europa League di quest'anno?

"Siamo nella condizione di dover pensare partita dopo partita. Ora facciamo bene questa, poi giovedì c'è l'Europa League, ma non possiamo permetterci dopo due mesi di non cercare la continuità di risultati. Pian piano poi capiremo cosa succede. Stasera è importante far bene e portare a casa i tre punti".