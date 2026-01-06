TMW Fiorentina molto vicina a Brescianini, ecco la proposta che può convincere l'Atalanta

La Fiorentina sta vivendo un calciomercato invernale in cui è attesa una vera e propria rivoluzione, nel segno di colui che diventerà il nuovo responsabile dell'area tecnica viola, Fabio Paratici.

Un obiettivo molto sensibile della Fiorentina per il centrocampo è Marco Brescianini (25 anni). In uscita dall'Atalanta, in cui non sta trovando molto spazio, la sua prossima destinazione potrebbe essere proprio la compagine toscana. Secondo quanto appreso da TMW, il trasferimento può chiudersi sulla base di una proposta di prestito con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento della salvezza da parte della Fiorentina. Che comunque ha dalla sua anche il 'semplice' diritto di riscatto. Molto conteso, il centrocampista classe 2000 era nella short list di mercato anche del Cagliari e della Lazio, ma la Fiorentina sembrerebbe essere riuscita a trovare gli argomenti giusti per compiere lo scatto decisivo.

Acquistato nell'estate del 2024 in prestito dal Frosinone e poi riscattato nella successiva finestra estiva di mercato, Brescianini è costato in totale all'Atalanta circa 12 milioni di euro. Nell'anno e mezzo trascorso a Bergamo, ha totalizzato 49 presenze e 7 gol in tutte le competizioni. In questi primi mesi della stagione 2025/2026, Brescianini ha messo assieme 11 presenze e 1 gol tra Serie A, Coppa Italia e Champions League.