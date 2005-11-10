Fiorentina, Njie: "Contento per la squadra, voglio solo lavorare e continuare a crescere"

La Fiorentina allontana la crisi e torna alla vittoria dopo cinque turni a secco, superando 4-2 il Sassuolo al Mapei Stadium nello scontro salvezza dell'11ª giornata. Dopo un primo tempo chiuso sull'1-1 con il botta e risposta tra Laurienté e Pellegrino, i viola cambiano marcia nella ripresa: Njie firma il sorpasso con un gran destro a giro, prima del momentaneo 2-2 di Laurienté. A spaccare il match in favore della squadra di Vanoli sono le giocate di Pedro Gonçalves, che rifinisce per Mastantuono e poi avvia l'azione del definitivo 2-4 di Valdepeñas. Un successo che permette ai viola di salire a quota 8 punti in classifica, agganciando proprio i neroverdi a +3 sulla zona retrocessione.

Al termine della partita, l'attaccante viola Alieu Njie è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Due gol e due assist nelle ultime due partite. Che cosa sta succedendo in questo periodo? Ci racconti le emozioni che stai vivendo?

"Sono molto contento per la mia squadra. Come ho detto prima, i miei compagni e lo staff mi spingono ogni giorno a fare bene per tutti. Io voglio solo continuare a lavorare, crescere, giocare bene e fare punti per la Fiorentina, quindi posso solo dire grazie alla squadra".

Parlando della tua esultanza, a un certo punto hai mimato il gesto del telefono verso la telecamera: hai voglia di spiegarcela?

"Non lo so, in quel momento ho sentito solo di dover fare questo gesto. L'ho visto fare su YouTube da un giocatore, ma non voglio dire di chi si tratta".

Proprio non vuoi svelarcelo? Allora facciamo un patto: ci prometti che ce lo dirai al prossimo gol?

"Va bene!"