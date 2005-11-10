Njie si sblocca in maglia viola ma che assist di Jimenez: è 1-1 tra Fiorentina e Atalanta
autore
Niccolò Righi
Niccolò Righi
Oggi alle 22:08Serie A
autore Niccolò Righi
29.10.2026 22:08Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026
Trova il primo gol in maglia viola A Njie, che al 53’ consente alla Fiorentina di pareggiare contro l’Atalanta e fare 1-1. Cross perfetto dalla destra di Jimenez che trova l’esterno svedese tutto solo sulla sinistra, il quale non può far altro che spingerla dentro. Assist pazzesco dello spagnolo.
Clicca qui per seguire il live di Fiorentina - Atalanta a cura della redazione di TMW.
Altre notizie Serie A
Oggi
23:30 Serie ALive TMW
Live TMWFiorentina, Vanoli: "Manca mentalità difensiva ma dopo Genoa abbiamo fatto solo miglioramenti"
23:23 Serie A
Atalanta, De Ketelaere: "Non sono contento, se vogliamo fare un passo avanti bisogna vincere"
23:17 Serie ALive TMW
Live TMWAtalanta, Sarri: "Infortuni per problemi di preparazione? Mi scappa da ridere..."
23:11 Serie A
Sarri: "Per le difficoltà che abbiamo siamo vivi. La situazione infortuni è sempre più complicata"
23:07 Serie ATMW
TMWElezioni FIGC, dopo Galliani tocca a Malagò: il commissario ha 11 firme in A. C'è anche il Parma
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi