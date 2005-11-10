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Njie: "Il Crystal Palace provò a far saltare l'operazione con la Fiorentina. Ma ormai avevo già deciso"

Simone Bernabei
autore
Simone Bernabei
Oggi alle 13:38Serie A
04.10.2026 13:38Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026

L'attaccante della Fiorentina Alieu Njie ha parlato al portale Expressen tornando sul suo arrivo in viola dal Torin in estate: "Non ho ancora avuto tempo di scoprire Firenze, per così dire. Ma mi piace molto. I tifosi mi hanno fatto sentire subito benvenuto. Mi sento già a casa".

La Fiorentina è una delle squadre più giovani della Serie A
"Ed è stato proprio questo uno dei motivi principali per cui ho scelto la Fiorentina. Il progetto che mi hanno proposto era molto stimolante: una squadra giovane, con grande talento e un enorme potenziale. Anche la presenza di Paolo Vanoli in panchina ha contato molto. È il passo ideale per la mia crescita".

Nella Fiorentina ha ritrovato proprio Vanoli, avuto al Torino.
"È stato lui a farmi debuttare in Serie A, era il mio allenatore quando ho segnato il mio primo gol nella massima serie con la maglia del Torino. Ritrovarlo è fantastico per la mia crescita. Come dicevo, è una squadra che punta sui giovani. Sembra quasi che abbiamo tutti 21, 22 o 23 anni".

E poi c'è l'esperto David De Gea.
"Esatto. È come un fratello maggiore che si prende cura di noi".

Giovanni Galli l'ha elogiata, ha letto i suoi complimenti e come ha reagito?
"Li ho visti. Diversi amici e compagni di squadra mi hanno mandato quell'intervista. Mi sono fatto una risata. Sono stato paragonato a Diomandé e Barcola, giusto? Credo di dover ancora lavorare per raggiungere il loro livello. Ma sono state parole gentili, mi danno molta fiducia e la spinta a lavorare ancora più duramente. È stato molto divertente. Ma anche un po' uno shock".

Il Crystal Palace, contemporaneamente alla Fiorentina, voleva acquistarla a titolo definitivo per una cifra importante.
"È stata una decisione difficile, perché volevo lasciare l'Italia. Tuttavia ho ritenuto che la Fiorentina mi avesse fatto un'offerta davvero ottima, quindi non potevo rifiutare".

Quanto è stato vicino ad approdare in Premier League?
"Ci sono stati momenti in cui l'affare sembrava a un passo dalla conclusione, ma il Torino ha sempre respinto le loro offerte. Mentre ero diretto a Firenze per le visite mediche, il Crystal Palace ha tentato di inserirsi all'ultimo momento per far saltare l'operazione. Ma ho chiarito subito che o sarebbe stata Fiorentina o niente. Volevano fare un ultimo tentativo, ma io avevo già deciso per la Fiorentina. Ormai era troppo tardi. La Fiorentina rappresentava l'opzione migliore per me e sono davvero felice".

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