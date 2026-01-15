TMW Fiorentina, non solo Samp e le spagnole su Kouame: l'ivoriano piace anche a due di Serie A

Il mercato della Fiorentina è in fermento, sia in entrata che in uscita. In entrata sono già stati formalizzati gli acquisti di Manor Solomon e Marco Brescianini, mentre in uscita sono da segnalare Martinelli e Viti alla Sampdoria. In attesa della definizione di Harrison dal Leeds, il club viola in questo momento è concentrato sulle uscite.

La prossima in questo senso potrebbe essere quella di Christian Kouame, attaccante ivoriano che ha trovato pochissimo spazio in questa stagione con la maglia viola. E le squadre interessate a lui non mancano. Nelle scorse ore si è parlato proprio della Sampdoria, oltre alle spagnole Valencia, Osasuna e Girona. Ma dalle ultime raccolte da TMW, anche dalla Serie A stanno arrivando richieste di informazioni: nello specifico quelle di Pisa e Genoa, squadra da cui Kouame fu acquistato dalla Fiorentina.