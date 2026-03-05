Como, Fabregas su Jacobo Ramon: "Perfetto per noi. Il prossimo anno rimarrà qui"

Nel corso della conferenza stampa che precede la partita in casa del Cagliari, valida per la 28ª giornata di Serie A, Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha parlato anche di Jacobo Ramon, centrale difensivo classe 2005 arrivato al club lariano dal settore giovanile del Real Madrid.

Jacobo Ramon. Ha dei numeri, difensivamente parlando, molto simili a difensori top di Premier League. Il dato impressionante riguarda i passaggi in verticale, che vi permettono di saltare linee di pressione e prendere scoperti gli avversari. Alcuni interessamenti stanno forse già arrivando per il ragazzo, ma che margini di crescita ha?

"Questo non mi sorprende. Per il nostro gioco era perfetto. L'unico dubbio che avevamo un po' era di competere nel calcio italiano, come si adatterà, in un calcio come gioca tanto a duello. Ha alzato molto il livello, con la palla non mi sorprende, sapevo che era questo tipo di giocatore però ci sono dei giocatori che ti sorprendono un po' in un contesto o in un altro. Però è diverso, ci sono alcuni giocatori che sono fatti di un'altra pasta. Se rimarrà l'anno prossimo? Sì".

IL PUNTO DI TMW - Jacobo Ramon, difensore centrale spagnolo classe 2005 del Como, è una delle rivelazioni della stagione: arrivato dal Real Madrid per 2,5 milioni, si è imposto da subito per qualità tecniche e maturità tattica, attirando l'interesse di club europei tra cui Newcastle e Aston Villa.

Il nodo è la clausola di recompra in favore del Real Madrid: 8 milioni per la prossima estate, cifra in lieve aumento nelle due stagioni successive, per un totale di tre anni in cui i Blancos possono riacquistarlo. In alternativa, il Real ha diritto al 50% sulla futura rivendita del giocatore.