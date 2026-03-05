TMW Radio Brambati: "Malen ha cambiato la Roma. Juve-Vlahovic, rinnovo mossa intelligente"

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Gasperini come può trasformare Malen? Che tipo di attaccante può diventare?

"Me ne aveva parlato Stellini, anche il Napoli era andato su di lui ma non me lo aveva descritto come punta. Invece sta facendo qualcosa di strepitoso. La Roma ha cambiato volto con lui, ha trovato un giocatore che ha caratteristiche che sposano il gioco di Gasperini. Credo che la Roma abbia fatto veramente un grande colpo. Mi sembra abbia caratteristiche particolari, diverse dai giocatori che ha avuto Gasp in attacco. Vialli? Era unico sotto tutti i punti di vista, nella protezione della palla era un vero difensore anche. E lui era abituato a giocare con tanti difensori diversi".

Juve, ritorna Vlahovic. Che con Spalletti può esaltarsi:

"Rinnovo? Credo che sia intelligente rinnovarlo, perché giocatori bravi in quel ruolo li puoi trovare ma devi spendere 60-70 mln. Ce l'hai in casa, pagherai le commissioni, ma ce l'hai. E poi c'è Spalletti. Luciano riesce a valorizzare giocatori e a tirare fuori il meglio, sono sicuro che il binomio può funzionare e dare una svolta alla Juve. Spalletti lo ha detto da subito che era lui il titolare ma è stato tre mesi senza di lui e la società non gli ha neanche dato una mano, e lui si è dovuto arrangiare. Io eviterei di fare altri errori e, se fossi nella dirigenza, lo rinnoverei e mi libererei di Openda, che è stato un vero flop".

Napoli in emergenza contro il Torino, soprattutto a centrocampo:

"Il fatto di dover sempre fare a meno di qualcuno è difficile. Anguissa doveva rientrare un mese e mezzo fa invece la degenza si allunga. E' un giocatore importante. Lo stesso McTominay è fuori. Difficilmente mi ricordo una stagione di Conte con tutti questi infortunati. Essere ancora lì vuol dire che sta facendo un miracolo. Rimarrà? Ha ancora un anno di contratto, a fine stagione si siederanno e parleranno delle prospettive future. Per me poi rimarrà".

Milan, se vince nel derby lo scudetto è possibile?

"Difficile dirlo. Il Milan ti sorprende in positivo ma anche in negativo. Per quello che ho visto ultimamente da parte dell'Inter, senza Lautaro ha qualche difficoltà in più. Il Milan poi ci ha abituato ad alti e bassi. L'obiettivo di Allegri poi è di arrivare in Champions e non di vincere lo Scudetto".