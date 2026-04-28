Fiorentina orientata al cambio in panchina: "Vanoli non sarà più l'allenatore al 99%"

Il noto giornalista esperto di calciomercato internazionale Matteo Moretto è intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano per fare un punto sul futuro della panchina della Fiorentina, da tempo circondata da voci che danno l'attuale allenatore Paolo Vanoli in uscita e alcuni nomi, tra cui Fabio Grosso o Maurzio Sarri, come possibili successori.

Secondo Moretto mancherebbero gli ultimi passaggi, ma l'orientamento dei viola sarebbe quello di separarsi dal tecnico varesino al termine della stagione. "Al 99% Vanoli non sarà più l'allenatore della Fiorentina" ha detto Matteo Moretti, riducendo al minimo le chance di permanenza in viola dell'attuale allenatore nonostante sia riuscito a portare la squadra ad una salvezza che ad un certo punto della stagione sembrava quasi una chimera. L'idea di Paratici, continua Moretti, è quella di cambiare: Fabio Grosso è il primo nome in lista, ma non è l'unico.