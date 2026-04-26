Fiorentina, Vanoli non abbassa la guardia: "L'ultimo mese è sempre quello più difficile"

Ha parlato anche a Radio Rai il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli al termine della gara pareggiata 0-0 contro il Sassuolo, analizzando cosa è mancato affinché i suoi potessero sbloccare la gara: “Ci è mancata la determinazione di mettere in porta le occasioni pur avendo fatto una buona partita, comandando bene il gioco e arrivando lì lì parecchie volte. Purtroppo non siamo stati bravi a concretizzare, ma sono contento”.

Per la salvezza ormai manca solo l’aritmetica…

“Non ci dimentichiamo mai da dove siamo partiti. Come ho sempre detto l’ultimo mese è sempre quello più difficile. Quando arrivi alla vetta devi essere pronto e preparato e questi ragazzi ce la stanno mettendo tutta. Abbiamo avuto anche tante defezioni e tutti stanno dando un contributo importante, anche i giovani”.

Col Sassuolo all’andata forse fu uno dei momenti più bui

“Sono stati bravi anche i ragazzi perché nella seconda parte hanno veramente cambiato marcia. Nelle ultime sette partite abbiamo subito solo tre gol e stiamo diventando più squadra. Adesso dobbiamo guardare avanti e chiudere la stagione. Ci prepareremo con serenità alla prossima sperando di recuperare anche qualche infortunato”.