Vanoli su Gudmundsson falso nove: "Gli è mancato solo l'ultimo passaggio, non era facile"

Mister Paolo Vanoli, intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio col Sassuolo, ha analizzato così la prestazione della sua Fiorentina: "È mancato solo il guizzo per mettere la palla in porta, abbiamo creato parecchie situazioni e abbiamo fatto un'ottima prestazione, cercando a tutti i costi la vittoria evitando le transizioni. A volte ci vuole un po' più di lucidità ma abbiamo fatto un'ottima partita. Un punto che si aggiunge al nostro percorso, però dispiace per l'occasione persa".

Sul rendimento degli attaccanti e la prova di Gudmundsson falso 9: "A Gud è mancato solo l'ultimo passaggio in porta ma ci ha aiutato tantissimo. Non era facile per lui, ha numeri non importanti ma sta facendo un grande sacrificio per la squadra da quando abbiamo cambiato modulo. E questo è importante per tutti".

Sulla rabbia di Mandragora dopo il cambio: "Bello che un giocatore abbia voglia di giocare e aiutare la squadra, sono contento perché anche lui ha fatto una buonissima prestazione".