Fiorentina, Pablo Marì verso la Saudi Pro League: lo attende l'Al-Hilal di Inzaghi

Potrebbe durare meno di un anno l'avventura di Pablo Marì alla Fiorentina. Il difensore spagnolo, approdato sulle rive dell'Arno il 28 gennaio 2025, sembrerebbe, infatti, vicino all'addio già in questi primi giorni di 2026.

Stando a quanto riportato da SkySport l'ex Monza sarebbe molto vicino all'approdo nella Saudi Pro League, massima serie dell'Arabia Saudita. Ad attendere il classe 1993 ci sarebbe l'Al-Hilal di Simone Inzaghi.

Pablo Marì (32) finora in viola ha messo a referto 29 presenze, 26 delle quali da titolare. Cresciuto nelle giovanili del Maiorca, il calciatore nato ad Almussafes ha vestito anche le maglie di Gimnastic, Girona, NAC Breda, Deportivo La Coruna, Flamengo, Arsenal, Udinese e Monza.