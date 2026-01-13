TMW Fiorentina, quanti movimenti in difesa: Marì porta 1.5 milioni; Kospo resta. In entrata 1-2 innesti

Se la Fiorentina sta riuscendo con calma a risalire la china, i meriti vanno anche ad una parziale ritrovata solidità difensiva. Certo, i numeri restano piuttosto sciagurati - 31 gol presi in 20 partite, secondo peggior dato della Serie A al pari del Verona e alle spalle di Udinese e Torino - ma certamente nelle ultime settimane qualcosa di diverso dalle parti del Franchi si è intravisto. Complice un cambio di modulo che sembra più nelle corde di tutti gli interpreti coinvolti, il ritorno dall’infortunio di Gosens e un Comuzzo finalmente tornato protagonista.

Il gol al Milan è soltanto la ciliegina di un periodo di grande forma e ritrovata fiducia da parte del giovane centrale friulano, come ha sottolineato Vanoli in conferenza stampa: “Felicissimo perché lo reputo veramente importante. Ha ancora tanto da migliorare, specialmente in fase di possesso, ma è un piacere vederlo allenare". L’inizio di stagione sottotono anche per colpa di qualche guaio fisico patito in estate del centrale classe 2005, che con il tempo aveva perso anche il posto, avevano dato adito a tante voci riguardo il suo futuro. Di una Fiorentina che sarebbe stata pronta a salutarlo dopo aver resistito nell’ultimo anno agli assalti di Napoli, Al Hilal, ma anche dell’Atalanta e dello stesso Milan. Tutte avances rispedite al mittente dal calciatore stesso, che ha sempre messo i viola al primo posto.

Chi invece nei giorni scorsi ha accettato la corte araba del club di Simone Inzaghi è stato Pablo Marì. Domenica, proprio nel bel mezzo di Fiorentina-Verona, il club saudita ha ufficializzato l’acquisto del difensore spagnolo arrivato a Firenze lo scorso gennaio e che ha salutato il club con una lunga lettera. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, l’operazione ha portato nelle casse dei viola circa 1,5 milioni di euro. Oltre a Pablo Marì, il reparto arretrato si è visto ridotto anche di Mattia Viti. L’ex Empoli sta vivendo questi giorni da ‘separato in casa’ in attesa che il Nizza, proprietario del suo cartellino, non gli trovi una nuova sistemazione. Finora il club che si è mosso con maggior insistenza è la Sampdoria. Infine, non ci sarà nessuna cessione per il giovanissimo Eman Kospo, classe 2007 arrivato in estate dal Barcellona. Nonostante il centrale bosniaco non abbia ancora fatto il suo esordio tra i professionisti, il club viola è molto contento dei progressi che il ragazzo sta maturando e lui è a sua volta soddisfatto dell'esperienza in Toscana. Come raccolto da TMW, la Fiorentina continuerà a monitorare il suo percorso di crescita senza mandarlo in prestito da nessuna parte.

Scenari che, comunque, aprono anche il mercato in entrata della difesa. Gli uomini di mercato della Fiorentina infatti sono attesi ad uno (se non due) nuovi acquisti per rinforzare un reparto che, come detto, continua ad avere qualche falla. Il sogno proibito resta sempre quel Radu Dragusin che tuttavia, per bocca del suo procuratore, ha fatto capire di non essere intenzionato a tornare in Italia per un club che si gioca la salvezza. Nel mirino resta anche Diego Coppola, utilizzato con il contagocce al Brighton, o Denis Vavro, ex Lazio ora al Wolfsburg.