Pablo Marì-Al Hilal, gli affari con la Serie A salgono a quattro (c'è anche una cessione)

Nell'ultimo week-end la Fiorentina e l'Al Hilal hanno definito il trasferimento in Arabia Saudita del difensore spagnolo Pablo Marì. A sei mesi dalla scadenza del contratto, l'ex calciatore di Arsenal e Udinese è volato a Riad per firmare col club allenato da Simone Inzaghi un contratto fino a fine stagione con opzione per quella successiva. "La dirigenza ha supportato la squadra in questo momento, credo che Pablo possa aiutarci fino al ritorno di Koulibaly. Ci darà una grande mano nella Champions League asiatica. L'Al Hilal è una grande squadra che compete su più fronti e in diversi tornei", ha dichiarato lo stesso Inzaghi dopo il successo in Saudi Pro League contro l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

L'operazione porta nelle casse della Fiorentina circa 1.5 milioni di euro e in generale si tratta del terzo giocatore che l'Al Hilal acquista dalla Serie A. Il primo nell'estate 2023 è anche la cessione più importante definita dalla Lazio nell'era Claudio Lotito: Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista serbo che due anni e mezzo fa lasciò la Capitale per trasferirsi in Arabia Saudita soprattutto per un contratto da venti milioni a stagione. La società capitolina decise di cederlo otto anni dopo il suo acquisto dal Genk, diede il via libera al suo addio dopo che il club saudita si presentò con un'offerta da quaranta milioni di euro.

L'altro grande acquisto definito dall'Al Hilal in Italia è quello di Theo Hernandez. La scorsa estate la squadra saudita ha chiuso l'accordo col Milan grazie a un'offerta da 25 milioni di euro. Anche in questo caso, ha fatto la differenza il contratto faraonico sottoposto al calciatore: tre anni a 20 milioni a stagione a un terzino che ha segnato la storia recente rossonera con 62 partite, 34 gol e 45 assist in sei stagioni. Soprattutto con la conquista di uno Scudetto da grande protagonista.

L'ultimo affare definito dall'Al Hilal con la Serie A riguarda a sorpresa una cessione. Riguarda il primo saudita nella storia del nostro massimo campionato. Nell'estate 2024 la Roma ha acquistato proprio dal club di Riad per 2.5 milioni di euro Saud Abdulhamid. Classe '99, nella scorsa stagione il terzino destro di Gedda è stato una vera e propria meteora e ad agosto è stato ceduto in prestito al Lens.