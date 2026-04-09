Fiorentina, Paratici: "In campionato è necessario soffrire, lo spazio per godere è l'Europa"

Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, ha concesso un'intervista al Corriere della Sera nel grande giorno dell'andata dei quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace. Queste le sue dichiarazioni sulla stagione travagliata dei viola: "Ho detto ai giocatori che in campionato, per come si sono messe le cose quest’anno, è necessario soffrire. Lo spazio per godere è l’Europa. Attenzione, si può vincere in entrambe le situazioni. Ma è chiaro che il viaggio a Londra dal Crystal Palace restituisce ai ragazzi la dimensione del loro valore".

Poi un commento anche sul centro sportivo, il Viola Park, paragonato a quello del Real Madrid: "È vero. E in un certo senso è stato un problema supplementare perché a lavorare qui ti senti davvero al Real, salvo bruschi risvegli alla domenica...Ho firmato un contratto lungo perché voglio vedere dieci ragazzi cresciuti qui dentro arrivare in prima squadra, e altri diventare comunque professionisti".

In tal senso proprio al Viola Park il ds viola ha intenzione di apportare delle modifiche, non sulla struttura del centro sportivo ma su delle dinamiche interne: "Innanzitutto, tanta formazione per i 110 dipendenti del centro sportivo. È fondamentale perché io studio ogni giorno della mia vita, mentre in Italia è tutto empirico".