"Viola, è la notte più bella. Ma senza Kean". La prima pagina del Corriere Fiorentino

Questa sera scenderà in campo anche la Fiorentina, attesa dal quarto di finale d'andata di Conference League. I viola faranno visita oggi al Crystal Palace, ma Paolo Vanoli sarà costretto a rinunciare a Moise Kean: "Viola, è la notte più bella. Ma senza Kean - si legge nella prima pagina lanciata oggi dal Corriere Fiorentino -. Conference, sfida a Londra con il Crystal Palace. Moise a casa per i problemi alla tibia".

Di fianco spazio anche all'intervista a Fabio Paratici: "Parla Paratici: 'La Fiorentina? Grande potenziale, ho un progetto per l'U23'".

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha invece parlato così ieri in conferenza stampa: "Glasner ha già dimostrato di essere preparato in Europa, la sua squadra è organizzata e si vede che la sua idea di calcio nasce già dai tempi del Salisburgo. Oggi allena in Premier, nel campionato più forte al mondo, io ci sono stato col Chelsea e l'ho testato di persona. Per noi deve essere un motivo d'orgoglio dopo tutta l'annata, ce la dobbiamo giocare sapendo che arriviamo su un campo molto difficile. Piccolo, pieno con 25mila persone, dove il Palace ha costruito i suoi successi. Sarà un bellissimo test e ci vorrà lucidità, anche perché sono due gare. Misureremo la nostra crescita".