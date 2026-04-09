Non c'è due senza tre? L'Atletico sbanca Barcellona, più vicino a eliminarlo di nuovo

Atlético Madrid più vicino alle semifinali di Champions League, dimostrandosi bestia nera del Barcellona in Europa. Espugnato il Camp Nou, finisce 0-2 con l'episodio chiave nel finale del primo tempo quando Cubarsì stende al limite dell'area Giuliano Simeone. Rosso (grazie al VAR) al difensore catalano e su punizione Julian Alvarez trasforma. Barcellona che attacca a testa bassa anche nel secondo tempo e con un uomo in meno, Atleti organizzato che resiste e colpisce: cross di Ruggeri dalla sinistra, Sorloth al volo raddoppia.

Rabbia tra i catalani per un rigore negato e rosso a Pubill non dato. Ne parla Hansi Flick a fine partita: "Oggi non è stata la nostra serata. Sono stati molto fortunati. C'è stato il rosso contro di noi e siamo andati sotto. Avevamo giocato bene e sono fiero dei miei, perché anche con un giocatore in meno abbiamo fatto molto bene. Si poteva parlare anche di un rosso per l'Atlético perché al momento del rinvio del loro portiere, il loro difensore ha toccato palla con la mano. Era rigore chiaro e secondo giallo. Non è stato sanzionato, dobbiamo accettarlo ma non è una bella sensazione".

Ritorno al Metropolitano martedì 14. I due precedenti sorridono ai colchoneros, che hanno estromesso il Barça nella fase a eliminazione diretta di Champions già nel 2014 e 2016. Non c'è due senza tre?