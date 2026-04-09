Audace Cerignola, DASPO a tre tifosi per il lancio di fumogeni. I fatti risalgono ad un anno fa
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La Questura di Messina ha emesso quattro provvedimenti di DASPO della durata di un anno nei confronti di tifosi coinvolti nell’innesco e deflagrazione di fumogeni durante la gara di Serie C tra ACR Messina e Audace Cerignola del 5 gennaio 2025, disputata allo stadio Franco Scoglio.
Dei quattro destinatari, uno appartiene alla tifoseria messinese, mentre gli altri tre sono sostenitori ospiti dell’Audace Cerignola.
I provvedimenti si inseriscono nella più ampia attività di prevenzione dei reati svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Messina nel mese di marzo, finalizzata al contrasto della violenza negli stadi e delle condotte illecite legate alle manifestazioni sportive.
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