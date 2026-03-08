Fiorentina-Parma dal campo al mercato, Iacoponi: "Keita ai viola può far comodo"

L'ex difensore del Parma, Simone Iacoponi, ha rilasciato una intervista a Radio FirenzeViola per parlare della sfida che i gialloblu affronteranno domani contro la Fiorentina. Una partita che ha temi che interessano anche sul mercato, visti i recenti affari fra le due squadre e quelli che potrebbero fare nel prossimo futuro.

Come quello che potrebbe portare Mandela Keita in Toscana. In merito Iacoponi spiega: "Sicuramente è un profilo che può far comodo, riesce a fare tutte e due le fasi, sa stare lì quando c'è bisogno ma anche essere offensivo al momento giusto. Ti dà quell'equilibrio giusto di cui qualsiasi squadra secondo me ha bisogno".

Sulle difficoltà avute da Sohm in viola: "Secondo me le aspettative erano alte. L'inizio purtroppo non è stato come previsto, e questo ha fatto sì che i risultati non venissero. Sicuramente c'è stato qualche errore nella costruzione della squadra, dopodiché le responsabilità dei calciatori ci sono. Quando succedono queste cose bisogna guardare un po' tutto, non può essere solo colpa solo della società o solo dei giocatori. C'è stato qualche equilibrio, sia di squadre che di composizione, che ha fatto sì che le cose non siano andate come sperato all'inizio".